Строгов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строгов Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Строгов Иван

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
04.10.1953

Дочь: Карпухина Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Строгова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
30.03.1957

Дочь: Савинкова Вера Васильевна

Мать ребёнка: Строгова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Строгова Клавдия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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