Строгов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Строгов Иван
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
04.10.1953
Дочь: Карпухина Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Строгова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
30.03.1957
Дочь: Савинкова Вера Васильевна
Мать ребёнка: Строгова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Строгова Клавдия Ивановна
Смерть
Неизвестно