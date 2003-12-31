Савинкова (Строгова) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинкова (Строгова) Вера Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1957

Дата смерти

31.12.2003

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1957

Отец: Строгов Василий Иванович

Мать: Строгова Клавдия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савинкова Анастасия Тамазовна

Отец ребёнка: Савинков (Долиашвили) Тамаз Надаревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Строгов Станислав

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошилов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хорошилова Марина Михайловна

Отец ребёнка: Хорошилов Михаил Михайлович

Смерть
31.12.2003

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