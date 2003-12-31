Савинкова (Строгова) Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1957
Дата смерти31.12.2003
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1957
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савинкова Анастасия Тамазовна
Отец ребёнка: Савинков (Долиашвили) Тамаз Надаревич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Строгов Станислав
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хорошилова Марина Михайловна
Отец ребёнка: Хорошилов Михаил Михайлович
Смерть
31.12.2003