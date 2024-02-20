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Фурсов Аггей Кузьмич

Место рождения

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Фурсов Кузьма Сидорович

Мать: Фурсова Екатерина Ермоловна

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Бракосочетание
До 1774

Жена: Фурсова Марфа Павловна

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Скрябина Екатерина Аггеевна

Мать ребёнка: Фурсова Марфа Павловна

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Аграфена Аггеевна

Мать ребёнка: Фурсова Марфа Павловна

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Агафья Аггеевна

Мать ребёнка: Фурсова Марфа Павловна

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Ирина Аггеевна

Мать ребёнка: Фурсова Марфа Павловна

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Место жительства
Неизвестно
с 1786г. д.Беречка
Смерть
Неизвестно
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