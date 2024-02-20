Фурсов Аггей Кузьмич
Место рожденияРоссия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Бракосочетание
До 1774
Жена: Фурсова Марфа Павловна
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Скрябина Екатерина Аггеевна
Мать ребёнка: Фурсова Марфа Павловна
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Аграфена Аггеевна
Мать ребёнка: Фурсова Марфа Павловна
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Агафья Аггеевна
Мать ребёнка: Фурсова Марфа Павловна
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Ирина Аггеевна
Мать ребёнка: Фурсова Марфа Павловна
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Место жительства
Неизвестно
с 1786г. д.Беречка
Смерть
Неизвестно