Фурсова (Гревцова) Марфа Павловна
Место рожденияРоссия Орловская губ.Малоархангельсктй уезд с.Грошова
Дата рождения1758
Дата смертиОколо 1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1758
Россия Орловская губ.Малоархангельсктй уезд с.Грошова
ГАОО,Ф-760-1-1066,рев.ск. 1795г.
Бракосочетание
До 1774
Муж: Фурсов Аггей Кузьмич
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Скрябина Екатерина Аггеевна
Отец ребёнка: Фурсов Аггей Кузьмич
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Аграфена Аггеевна
Отец ребёнка: Фурсов Аггей Кузьмич
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Смерть
Около 1789
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д.Новосильская
Причина смерти: Болезнь
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Агафья Аггеевна
Отец ребёнка: Фурсов Аггей Кузьмич
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Ирина Аггеевна
Отец ребёнка: Фурсов Аггей Кузьмич
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Похороны
Неизвестно
Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд д.Новосильская