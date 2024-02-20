(Фурсов) Аграфена Аггеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фурсов) Аграфена Аггеевна

Место рождения

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Фурсов Аггей Кузьмич

Мать: Фурсова Марфа Павловна

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Бракосочетание
До 1795

Муж: Легостаев Юда

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Смерть
Неизвестно
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