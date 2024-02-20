(Фурсов) Аграфена Аггеевна
Место рожденияРоссия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Фурсов Аггей Кузьмич
Мать: Фурсова Марфа Павловна
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Бракосочетание
До 1795
Муж: Легостаев Юда
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Смерть
Неизвестно