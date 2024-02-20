Легостаев Юда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Легостаев Юда

Место рождения

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Бракосочетание
До 1795

Жена: Аграфена Аггеевна

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Смерть
Неизвестно
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