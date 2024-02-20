Легостаев Юда
Место рожденияРоссия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Бракосочетание
До 1795
Жена: Аграфена Аггеевна
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Смерть
Неизвестно