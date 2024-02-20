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Фурсов Кузьма Сидорович

Место рождения

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Фурсов Сидор Панкратович

Мать: Фурсова-2-Й Брак Домна Фарафоновна

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Фурсов Авраам Кузьмич

Мать ребёнка: Фурсова Екатерина Ермоловна

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Фурсов Аггей Кузьмич

Мать ребёнка: Фурсова Екатерина Ермоловна

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Бракосочетание
До 1758

Жена: Фурсова Екатерина Ермоловна

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Фурсов-Рекрут С 1789г. Анисим Кузьмич

Мать ребёнка: Фурсова Екатерина Ермоловна

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Данилова Авдотья Кузьминична

Мать ребёнка: Фурсова Екатерина Ермоловна

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Авдотья Кузьминична

Мать ребёнка: Фурсова Екатерина Ермоловна

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Фурсов Филипп Кузьмич

Мать ребёнка: Фурсова Екатерина Ермоловна

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Фурсов Гаврила Кузьмич

Мать ребёнка: Фурсова Екатерина Ермоловна

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Смерть
Неизвестно
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