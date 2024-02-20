Фурсов Сидор Панкратович
Место рожденияРоссия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Дата рожденияОколо 1705
Дата смертиОколо 1778
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1705
Отец: Фурсов Понкратий (Понкрат) Иванович
Мать: ?
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1727
Мать ребёнка: Фурсова ?
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Ревиз.сказки за 1795г.
Бракосочетание
До 1727
Жена: Фурсова ?
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1742
Мать ребёнка: Фурсова-2-Й Брак Домна Фарафоновна
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Жердева Василиса Сидоровна
Мать ребёнка: Фурсова-2-Й Брак Домна Фарафоновна
Бракосочетание
До 1750
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Смерть
Около 1778
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд д.Новосильская