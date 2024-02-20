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Фурсов Сидор Панкратович

Место рождения

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская

Дата рождения

Около 1705

Дата смерти

Около 1778

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705

Отец: Фурсов Понкратий (Понкрат) Иванович

Мать: ?

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Фурсов Яков Сидорович

Мать ребёнка: Фурсова ?

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Ревиз.сказки за 1795г.
Бракосочетание
До 1727

Жена: Фурсова ?

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Фурсов Кузьма Сидорович

Мать ребёнка: Фурсова-2-Й Брак Домна Фарафоновна

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Жердева Василиса Сидоровна

Мать ребёнка: Фурсова-2-Й Брак Домна Фарафоновна

Бракосочетание
До 1750

Жена: Фурсова-2-Й Брак Домна Фарафоновна

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Смерть
Около 1778
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд д.Новосильская
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