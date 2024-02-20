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Фурсов Яков Сидорович

Место рождения

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: Фурсов Сидор Панкратович

Мать: Фурсова ?

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Ревиз.сказки за 1795г.
Рождение ребёнка
1745

Сын: Фурсов Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Фурсова Прасковья Васильевна

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
1753

Сын: Фурсов Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Фурсова Прасковья Васильевна

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Фурсов Матвей Яковлевич

Мать ребёнка: Фурсова Прасковья Васильевна

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Бракосочетание
До 1766

Жена: Фурсова Прасковья Васильевна

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Аксинья Яковлевна

Мать ребёнка: Фурсова Прасковья Васильевна

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Фурсов Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Фурсова Прасковья Васильевна

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Фурсов Никита Яковлевич

Мать ребёнка: Фурсова Прасковья Васильевна

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Фурсова Прасковья Васильевна

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Место жительства
Неизвестно
с 1786г. д.Беречка
Смерть
1795
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д.Новосильская
Причина смерти: Естественная смерть/старость | ревиз.сказки-1883г.
Похороны
Неизвестно
Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд д.Новосильская
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