Фурсов Яков Сидорович
Место рожденияРоссия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Дата рожденияОколо 1727
Дата смерти1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1727
Отец: Фурсов Сидор Панкратович
Мать: Фурсова ?
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Ревиз.сказки за 1795г.
Рождение ребёнка
1745
Мать ребёнка: Фурсова Прасковья Васильевна
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Фурсова Прасковья Васильевна
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1766
Мать ребёнка: Фурсова Прасковья Васильевна
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Бракосочетание
До 1766
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Аксинья Яковлевна
Мать ребёнка: Фурсова Прасковья Васильевна
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Фурсов Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Фурсова Прасковья Васильевна
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1772
Мать ребёнка: Фурсова Прасковья Васильевна
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Фурсова Прасковья Васильевна
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Место жительства
Неизвестно
с 1786г. д.Беречка
Смерть
1795
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д.Новосильская
Причина смерти: Естественная смерть/старость | ревиз.сказки-1883г.
Похороны
Неизвестно
Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд д.Новосильская