Фурсов Петр Яковлевич
Место рожденияРоссия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Дата рождения1745
Дата смерти1786
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1745
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
1765
Сын: Фурсов Емельян 1786-Рекрут Петрович
Мать ребёнка: ?
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Марина Петровна
Мать ребёнка: ?
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Гривцова Авдотья Петровна
Мать ребёнка: ?
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Смерть
1786
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд д.Новосильская