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Фурсов Петр Яковлевич

Место рождения

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская

Дата рождения

1745

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Фурсов Яков Сидорович

Мать: Фурсова Прасковья Васильевна

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
1765

Сын: Фурсов Емельян 1786-Рекрут Петрович

Мать ребёнка: ?

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Марина Петровна

Мать ребёнка: ?

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Гривцова Авдотья Петровна

Мать ребёнка: ?

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Смерть
1786
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд д.Новосильская
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