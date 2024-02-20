Фурсова (Кретова) Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Кретова) Прасковья Васильевна

Место рождения

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд с. Трудок

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1727 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд с. Трудок
Рождение ребёнка
1745

Сын: Фурсов Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Фурсов Яков Сидорович

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
1753

Сын: Фурсов Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Фурсов Яков Сидорович

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Фурсов Матвей Яковлевич

Отец ребёнка: Фурсов Яков Сидорович

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Бракосочетание
До 1766

Муж: Фурсов Яков Сидорович

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Аксинья Яковлевна

Отец ребёнка: Фурсов Яков Сидорович

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Фурсов Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Фурсов Яков Сидорович

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Фурсов Никита Яковлевич

Отец ребёнка: Фурсов Яков Сидорович

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Фурсов Яков Сидорович

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Смерть
Неизвестно
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