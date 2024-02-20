Фурсова (Кретова) Прасковья Васильевна
Место рожденияРоссия Орловская губ.Малоархангельский уезд с. Трудок
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1740
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд с. Трудок
Рождение ребёнка
1745
Отец ребёнка: Фурсов Яков Сидорович
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Фурсов Яков Сидорович
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1766
Отец ребёнка: Фурсов Яков Сидорович
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Бракосочетание
До 1766
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Аксинья Яковлевна
Отец ребёнка: Фурсов Яков Сидорович
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Фурсов Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Фурсов Яков Сидорович
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1772
Отец ребёнка: Фурсов Яков Сидорович
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Фурсов Яков Сидорович
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Смерть
Неизвестно