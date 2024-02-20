(Фурсова) Марина Петровна
Место рожденияРоссия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Дата рождения1769
Дата смерти1787
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Фурсов Петр Яковлевич
Мать: ?
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Смерть
1787
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд д.Новосильская