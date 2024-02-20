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(Фурсова) Марина Петровна

Место рождения

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская

Дата рождения

1769

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Отец

1745 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Фурсов Петр Яковлевич

Мать: ?

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Смерть
1787
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд д.Новосильская
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