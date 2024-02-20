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Фурсова ?

Место рождения

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская

Дата рождения

Около 1708

Дата смерти

После 1728

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1705 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Фурсов Яков Сидорович

Отец ребёнка: Фурсов Сидор Панкратович

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Ревиз.сказки за 1795г.
Бракосочетание
До 1727

Муж: Фурсов Сидор Панкратович

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Смерть
После 1728
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд д.Новосильская
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