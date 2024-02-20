Фурсова ?
Место рожденияРоссия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Дата рожденияОколо 1708
Дата смертиПосле 1728
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1708
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1727
Отец ребёнка: Фурсов Сидор Панкратович
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Ревиз.сказки за 1795г.
Бракосочетание
До 1727
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Смерть
После 1728
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд д.Новосильская