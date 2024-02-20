Фурсов Понкратий (Понкрат) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсов Понкратий (Понкрат) Иванович

Место рождения

д. Новосильская, Затрудцкий стан, Ливенский уезд Орловская губ.Россия

Дата рождения

Около 1693

Дата смерти

После 1748

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1693

Отец: Фурсов Иван Маркович

Мать: ?

д. Новосильская, Затрудцкий стан, Ливенский уезд Орловская губ.Россия
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-691,зап-17070
Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Фурсов Сидор Панкратович

Мать ребёнка: ?

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
1718

Сын: Фурсов-Ст. Никита Понкратович

Мать ребёнка: ?

Россия Орловская гу.б.Ливенский / Малоархангельский / уезд д.Новосильская
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-690,зап-17043
Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Фурсов Андрей Панкратович

Мать ребёнка: ?

д.Новосильская Ливинского уезда Орловской губ. Россия
Рождение ребёнка
1736

Сын: Фурсов-Мл. Никита Понкратович

Мать ребёнка: ?

Россия Орловская гу.б.Ливенский / Малоархангельский / уезд д.Новосильская
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-690,зап-17044
Рождение ребёнка
1746

Сын: Фурсов Андрей Понкратович

Мать ребёнка: ?

Россия Орловская гу.б.Ливенский / Малоархангельский / уезд д.Новосильская
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-691,зап-17073
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Фурсов Михаил Панкратович

Мать ребёнка: ?

д.Новосильская Ливинского уезда Орловской губ. Россия
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-691,зап-17071
Рождение ребёнка
1748

Сын: Фурсов Антон Понкратович

Мать ребёнка: ?

д.Новосильская Ливинского узда Орловской губ.Россия
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-691,зап-17072
Смерть
После 1748
д.Новосильская Ливинского уезда Орловской губ. Россия
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-691,зап-17070
Похороны
Неизвестно
д.Новосильская Ливинского уездв Орловской губ. Россия
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