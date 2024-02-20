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Фурсов Антон Понкратович

Место рождения

д.Новосильская Ливинского узда Орловской губ.Россия

Дата рождения

1748

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Фурсов Понкратий (Понкрат) Иванович

Мать: ?

д.Новосильская Ливинского узда Орловской губ.Россия
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-691,зап-17072
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хурцев Семен

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Похороны
1748
д.Новосильская Ливинского уездв Орловской губ. Россия
Смерть
1748
д.Новосильская Ливинского уезда Орловской губ. Россия
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-691,зап-17072
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