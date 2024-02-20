Фурсов Антон Понкратович
Место рожденияд.Новосильская Ливинского узда Орловской губ.Россия
Дата рождения1748
Дата смерти1748
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Фурсов Понкратий (Понкрат) Иванович
Мать: ?
д.Новосильская Ливинского узда Орловской губ.Россия
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-691,зап-17072
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хурцев Семен
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Похороны
1748
д.Новосильская Ливинского уездв Орловской губ. Россия
Смерть
1748
д.Новосильская Ливинского уезда Орловской губ. Россия
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-691,зап-17072