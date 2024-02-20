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Фурсов Михаил Панкратович

Место рождения

д.Новосильская Ливинского уезда Орловской губ. Россия

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Отец

Около 1693 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: Фурсов Понкратий (Понкрат) Иванович

Мать: ?

д.Новосильская Ливинского уезда Орловской губ. Россия
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-691,зап-17071
Похороны
1748
д.Новосильская Ливинского уездв Орловской губ. Россия
Смерть
1748
д.Новосильская Ливинского уезда Орловской губ. Россия
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-691,зап-17071
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