Фурсов Михаил Панкратович
Место рожденияд.Новосильская Ливинского уезда Орловской губ. Россия
Дата рожденияОколо 1748
Дата смерти1748
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1748
Отец: Фурсов Понкратий (Понкрат) Иванович
Мать: ?
д.Новосильская Ливинского уезда Орловской губ. Россия
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-691,зап-17071
Похороны
1748
д.Новосильская Ливинского уездв Орловской губ. Россия
Смерть
1748
д.Новосильская Ливинского уезда Орловской губ. Россия
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-691,зап-17071