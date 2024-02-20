Фурсова (Блынская) Екатерина Ермоловна
Место рожденияРоссия Орловская губ.Малоархангельская губ.д.Зазинька
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1752
Россия Орловская губ.Малоархангельская губ.д.Зазинька
Рождение ребёнка
Около 1758
Отец ребёнка: Фурсов Кузьма Сидорович
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Фурсов Аггей Кузьмич
Отец ребёнка: Фурсов Кузьма Сидорович
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Бракосочетание
До 1758
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Фурсов-Рекрут С 1789г. Анисим Кузьмич
Отец ребёнка: Фурсов Кузьма Сидорович
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Данилова Авдотья Кузьминична
Отец ребёнка: Фурсов Кузьма Сидорович
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Авдотья Кузьминична
Отец ребёнка: Фурсов Кузьма Сидорович
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1770
Отец ребёнка: Фурсов Кузьма Сидорович
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1778
Отец ребёнка: Фурсов Кузьма Сидорович
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Смерть
Неизвестно