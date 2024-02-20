Фурсова (Блынская) Екатерина Ермоловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Блынская) Екатерина Ермоловна

Место рождения

Россия Орловская губ.Малоархангельская губ.д.Зазинька

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Орловская губ.Малоархангельская губ.д.Зазинька
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Фурсов Авраам Кузьмич

Отец ребёнка: Фурсов Кузьма Сидорович

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Фурсов Аггей Кузьмич

Отец ребёнка: Фурсов Кузьма Сидорович

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Бракосочетание
До 1758

Муж: Фурсов Кузьма Сидорович

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Фурсов-Рекрут С 1789г. Анисим Кузьмич

Отец ребёнка: Фурсов Кузьма Сидорович

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Данилова Авдотья Кузьминична

Отец ребёнка: Фурсов Кузьма Сидорович

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Авдотья Кузьминична

Отец ребёнка: Фурсов Кузьма Сидорович

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Фурсов Филипп Кузьмич

Отец ребёнка: Фурсов Кузьма Сидорович

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Фурсов Гаврила Кузьмич

Отец ребёнка: Фурсов Кузьма Сидорович

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Смерть
Неизвестно
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