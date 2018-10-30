Камалиева (Кабирова) Фаузия Набиулловна
Место рождения
Дата рождения25.10.1956
Дата смерти30.10.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.05.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
30.10.2018