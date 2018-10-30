Камалиева (Кабирова) Фаузия Набиулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камалиева (Кабирова) Фаузия Набиулловна

Место рождения

Шумихинский, Гремячинский, Пермский край

Дата рождения

25.10.1956

Дата смерти

30.10.2018

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

1932 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1956

Отец: Кабиров Набиулла Галимзянович

Мать: Кабирова Амина Нургалиевна

Шумихинский, Гремячинский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
12.07.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.05.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
30.10.2018
Пермь, Пермский, Пермский край

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