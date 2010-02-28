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Кабирова Амина Нургалиевна

Место рождения

Шайчурино, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.01.1932

Дата смерти

28.02.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Шайчурино, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабиров Набиулла Галимзянович

Место жительства
Неизвестно
Шумихинский, Гремячинский, Пермский край
Рождение ребёнка
25.10.1956

Дочь: Камалиева Фаузия Набиулловна

Отец ребёнка: Кабиров Набиулла Галимзянович

Шумихинский, Гремячинский, Пермский край
Рождение ребёнка
02.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кабиров Набиулла Галимзянович

Шумихинский, Гремячинский, Пермский край
Смерть
28.02.2010
Шумихинский, Гремячинский, Пермский край

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