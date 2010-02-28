Кабирова Амина Нургалиевна
Место рождения
Дата рождения02.01.1932
Дата смерти28.02.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.1956
Дочь: Камалиева Фаузия Набиулловна
Отец ребёнка: Кабиров Набиулла Галимзянович
Рождение ребёнка
02.03.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кабиров Набиулла Галимзянович
Смерть
28.02.2010