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Кабиров Набиулла Галимзянович

Место рождения

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.05.1930

Дата смерти

13.05.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1930

Отец: Кабиров Галимзян Соруретдинович

Мать: Кабирова Минжихан Мотыгулловна

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабирова Амина Нургалиевна

Место жительства
Неизвестно
Шумихинский, Гремячинский, Пермский край
Рождение ребёнка
25.10.1956

Дочь: Камалиева Фаузия Набиулловна

Мать ребёнка: Кабирова Амина Нургалиевна

Шумихинский, Гремячинский, Пермский край
Рождение ребёнка
02.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кабирова Амина Нургалиевна

Шумихинский, Гремячинский, Пермский край
Смерть
13.05.2009
Шумихинский, Гремячинский, Пермский край

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