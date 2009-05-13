Кабиров Набиулла Галимзянович
Место рождения
Дата рождения15.05.1930
Дата смерти13.05.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.1956
Дочь: Камалиева Фаузия Набиулловна
Мать ребёнка: Кабирова Амина Нургалиевна
Рождение ребёнка
02.03.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кабирова Амина Нургалиевна
Смерть
13.05.2009