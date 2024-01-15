Целюнов (Недошивин) Иван Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целюнов (Недошивин) Иван Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Целюнов (недошивин) Пётр Степанов

Мать: Прасковья Козмина

Рождение ребёнка
1808

Сын: Целюнов (недошивин) Егор Иванов

Мать ребёнка: Целюнова (недошивина) Фёкла Петрова

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Февронья Иванова

Мать ребёнка: Целюнова (недошивина) Фёкла Петрова

Рождение ребёнка
1811

Сын: Целюнов (недошивин) Авдей Иванов

Мать ребёнка: Целюнова (недошивина) Фёкла Петрова

Рождение ребёнка
1814

Сын: Целюнов (недошивин) Терентий Иванов

Мать ребёнка: Целюнова (недошивина) Фёкла Петрова

Рождение ребёнка
1827

Сын: Целюнов (недошивин) Никанор Иванов

Мать ребёнка: Целюнова (недошивина) Фёкла Петрова

Смерть
1842
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