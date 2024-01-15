Целюнов (Недошивин) Иван Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Рождение ребёнка
1808
Сын: Целюнов (недошивин) Егор Иванов
Мать ребёнка: Целюнова (недошивина) Фёкла Петрова
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Февронья Иванова
Мать ребёнка: Целюнова (недошивина) Фёкла Петрова
Рождение ребёнка
1811
Сын: Целюнов (недошивин) Авдей Иванов
Мать ребёнка: Целюнова (недошивина) Фёкла Петрова
Рождение ребёнка
1814
Сын: Целюнов (недошивин) Терентий Иванов
Мать ребёнка: Целюнова (недошивина) Фёкла Петрова
Рождение ребёнка
1827
Сын: Целюнов (недошивин) Никанор Иванов
Мать ребёнка: Целюнова (недошивина) Фёкла Петрова
Смерть
1842