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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Целюнов (недошивин) Егор Иванов

Отец ребёнка: Целюнов (недошивин) Иван Петров

Рождение ребёнка
1811

Сын: Целюнов (недошивин) Авдей Иванов

Отец ребёнка: Целюнов (недошивин) Иван Петров

Рождение ребёнка
1814

Сын: Целюнов (недошивин) Терентий Иванов

Отец ребёнка: Целюнов (недошивин) Иван Петров

Рождение ребёнка
1827

Сын: Целюнов (недошивин) Никанор Иванов

Отец ребёнка: Целюнов (недошивин) Иван Петров

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