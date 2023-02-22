Целюнов (Недошивин) Никанор Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целюнов (Недошивин) Никанор Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Отец

1780 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Целюнов (недошивин) Иван Петров

Мать: ?

Смерть
1844
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