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Целюнов (Недошивин) Никанор Иванов
Целюнов (Недошивин) Никанор Иванов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1827
Дата смерти
1844
Пол
Мужской
Отец
Целюнов (недошивин) Иван Петров
1780 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец:
Целюнов (недошивин) Иван Петров
Мать:
?
Смерть
1844
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