Летова (Чубарых) Варвара Иудова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Летова (Чубарых) Варвара Иудова

Место рождения

Пупки, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1738 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пупки, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1759 ст.

Сын: Летов Ермолай Емельянов

Отец ребёнка: Летов Емельян Федоров

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1761 ст.

Сын: Летов Матвей Емельянов

Отец ребёнка: Летов Емельян Федоров

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1763 ст.

Сын: Летов Ерофей Емельянов

Отец ребёнка: Летов Емельян Федоров

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1766 ст.

Дочь: Резанова Фекла Емельянова

Отец ребёнка: Летов Емельян Федоров

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1767 ст.

Сын: Летов Трофим Емельянов

Отец ребёнка: Летов Емельян Федоров

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1769 ст.

Сын: Летов Варфоломей Емельянов

Отец ребёнка: Летов Емельян Федоров

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Летов Емельян Федоров

Смерть
Неизвестно
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