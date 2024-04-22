Летова (Чубарых) Варвара Иудова
Место рождения
Дата рождения1738 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738 ст.
Рождение ребёнка
1759 ст.
Отец ребёнка: Летов Емельян Федоров
Рождение ребёнка
1761 ст.
Отец ребёнка: Летов Емельян Федоров
Рождение ребёнка
1763 ст.
Отец ребёнка: Летов Емельян Федоров
Рождение ребёнка
1766 ст.
Дочь: Резанова Фекла Емельянова
Отец ребёнка: Летов Емельян Федоров
Рождение ребёнка
1767 ст.
Отец ребёнка: Летов Емельян Федоров
Рождение ребёнка
1769 ст.
Сын: Летов Варфоломей Емельянов
Отец ребёнка: Летов Емельян Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно