Летов Емельян Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛетов Емельян Федоров

Летов Емельян Федоров

Место рождения

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1734 ст.

Дата смерти

1810 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734 ст.

Отец: Летов Федор Федосеев

Мать: Летова Пелагея Тимофеева

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1759 ст.

Сын: Летов Ермолай Емельянов

Мать ребёнка: Летова Варвара Иудова

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1761 ст.

Сын: Летов Матвей Емельянов

Мать ребёнка: Летова Варвара Иудова

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1763 ст.

Сын: Летов Ерофей Емельянов

Мать ребёнка: Летова Варвара Иудова

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1766 ст.

Дочь: Резанова Фекла Емельянова

Мать ребёнка: Летова Варвара Иудова

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1767 ст.

Сын: Летов Трофим Емельянов

Мать ребёнка: Летова Варвара Иудова

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1769 ст.

Сын: Летов Варфоломей Емельянов

Мать ребёнка: Летова Варвара Иудова

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Летова Варвара Иудова

Смерть
1810 ст.
Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close