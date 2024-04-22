Летов Емельян Федоров
Место рождения
Дата рождения1734 ст.
Дата смерти1810 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734 ст.
Отец: Летов Федор Федосеев
Мать: Летова Пелагея Тимофеева
Рождение ребёнка
1759 ст.
Мать ребёнка: Летова Варвара Иудова
Рождение ребёнка
1761 ст.
Мать ребёнка: Летова Варвара Иудова
Рождение ребёнка
1763 ст.
Мать ребёнка: Летова Варвара Иудова
Рождение ребёнка
1766 ст.
Дочь: Резанова Фекла Емельянова
Мать ребёнка: Летова Варвара Иудова
Рождение ребёнка
1767 ст.
Мать ребёнка: Летова Варвара Иудова
Рождение ребёнка
1769 ст.
Сын: Летов Варфоломей Емельянов
Мать ребёнка: Летова Варвара Иудова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Летова Варвара Иудова
Смерть
1810 ст.