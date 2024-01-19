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Летов Ермолай Емельянов

Место рождения

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1759 ст.

Дата смерти

1813 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759 ст.

Отец: Летов Емельян Федоров

Мать: Летова Варвара Иудова

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.01.1781 ст.

Дочь: Аксинья Ермолаева

Мать ребёнка: Летова Евдокия Федорова

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.08.1782 ст.

Сын: Летов Александр Ермолаев

Мать ребёнка: Летова Евдокия Федорова

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.07.1784 ст.

Дочь: Мария Ермолаева

Мать ребёнка: Летова Евдокия Федорова

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.05.1787 ст.

Сын: Летов Федот Ермолаев

Мать ребёнка: Летова Евдокия Федорова

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.10.1789 ст.

Дочь: Прасковья Ермолаева

Мать ребёнка: Летова Евдокия Федорова

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Степанида Ермолаева

Мать ребёнка: Летова Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
18.03.1798 ст.

Сын: Летов Василий Ермолаев

Мать ребёнка: Летова Евдокия Федорова

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Летова Евдокия Федорова

Смерть
1813 ст.
Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
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