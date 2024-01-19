Летов Ермолай Емельянов
Место рождения
Дата рождения1759 ст.
Дата смерти1813 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759 ст.
Отец: Летов Емельян Федоров
Мать: Летова Варвара Иудова
Рождение ребёнка
16.01.1781 ст.
Дочь: Аксинья Ермолаева
Мать ребёнка: Летова Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
20.08.1782 ст.
Мать ребёнка: Летова Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
06.07.1784 ст.
Дочь: Мария Ермолаева
Мать ребёнка: Летова Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
10.05.1787 ст.
Сын: Летов Федот Ермолаев
Мать ребёнка: Летова Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
28.10.1789 ст.
Дочь: Прасковья Ермолаева
Мать ребёнка: Летова Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Степанида Ермолаева
Мать ребёнка: Летова Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
18.03.1798 ст.
Мать ребёнка: Летова Евдокия Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Летова Евдокия Федорова
Смерть
1813 ст.