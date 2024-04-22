Русакова 1, Мухина 2 (Яковлева) Стефанида Стефановна
Место рождения
Дата рождения09.11.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1873
Бракосочетание
До 1893
Бракосочетание
11.07.1910
Муж: Мухин Алексей Петров
м. 38 второй брак, ж. 37 второй брак, вдова
Рождение ребёнка
01.06.1912
Дочь: Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Мухин Алексей Петров
Рождение ребёнка
17.11.1913
Дочь: Белова Августа Алексеевна
Отец ребёнка: Мухин Алексей Петров
Смерть
Неизвестно