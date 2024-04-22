Русакова 1, Мухина 2 (Яковлева) Стефанида Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русакова 1, Мухина 2 (Яковлева) Стефанида Стефановна

Место рождения

Ганькино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

09.11.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1873

Отец: Яковлев Стефан Уряд. Выс. Ганькинского Иванов

Мать: Яковлева Серафима Григорьева

Ганькино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
До 1893

Муж: Русаков Возм Сергей Иванов

Бракосочетание
11.07.1910

Муж: Мухин Алексей Петров

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 38 второй брак, ж. 37 второй брак, вдова
Рождение ребёнка
01.06.1912

Дочь: Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Мухин Алексей Петров

Рождение ребёнка
17.11.1913

Дочь: Белова Августа Алексеевна

Отец ребёнка: Мухин Алексей Петров

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно
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