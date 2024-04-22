Белова (Мухина) Августа Алексеевна
Место рождения
Дата рождения17.11.1913
Дата смерти27.10.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1913
Бракосочетание
23.03.1933
Рождение ребёнка
30.05.1934
Дочь: Удальцова Тамара Георгиевна
Отец ребёнка: Белов Георгий Федорович
Рождение ребёнка
09.05.1939
Дочь: Зоя Георгиевна
Отец ребёнка: Белов Георгий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сухова? Раиса
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
27.10.1978