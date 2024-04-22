Белова (Мухина) Августа Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Мухина) Августа Алексеевна

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Место рождения

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

17.11.1913

Дата смерти

27.10.1978

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1913

Отец: Мухин Алексей Петров

Мать: Русакова 1, Мухина 2 Стефанида Стефановна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
23.03.1933

Муж: Белов Георгий Федорович

Рождение ребёнка
30.05.1934

Дочь: Удальцова Тамара Георгиевна

Отец ребёнка: Белов Георгий Федорович

Рождение ребёнка
09.05.1939

Дочь: Зоя Георгиевна

Отец ребёнка: Белов Георгий Федорович

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сухова? Раиса

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
27.10.1978
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
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