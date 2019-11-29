(Белова) Зоя Георгиевна
Место рождения
Дата рождения09.05.1939
Дата смерти29.11.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1939
Отец: Белов Георгий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белов Виктор
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
29.11.2019