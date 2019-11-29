(Белова) Зоя Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Белова) Зоя Георгиевна

Место рождения

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

09.05.1939

Дата смерти

29.11.2019

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1939

Отец: Белов Георгий Федорович

Мать: Белова Августа Алексеевна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Виктор

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
29.11.2019
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