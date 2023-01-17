Судавная (Потяркина) Евдокия (Авдотья) Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.04.1891
Дата смерти23.10.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1891
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Судавный Денис Васильевич
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Судавная Анастасия Денисовна
Отец ребёнка: Судавный Денис Васильевич
Рождение ребёнка
17.07.1921
Сын: Судавный Александр Денисович
Отец ребёнка: Судавный Денис Васильевич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Судавный Мефодий Денисович
Отец ребёнка: Судавный Денис Васильевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Дородняя Антонина Денисовна
Отец ребёнка: Судавный Денис Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.10.1964