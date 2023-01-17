Судавная (Потяркина) Евдокия (Авдотья) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Судавная (Потяркина) Евдокия (Авдотья) Ивановна

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Место рождения

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

14.04.1891

Дата смерти

23.10.1964

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1891

Отец: Потяркин Иван (Иоан) Иоилевич

Мать: Потяркина Анна Ивановна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Судавный Илья Денисович

Отец ребёнка: Судавный Денис Васильевич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Судавная Анастасия Денисовна

Отец ребёнка: Судавный Денис Васильевич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.07.1921

Сын: Судавный Александр Денисович

Отец ребёнка: Судавный Денис Васильевич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Судавный Мефодий Денисович

Отец ребёнка: Судавный Денис Васильевич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Дородняя Антонина Денисовна

Отец ребёнка: Судавный Денис Васильевич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Судавный Денис Васильевич

Смерть
23.10.1964
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
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