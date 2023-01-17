Потяркина (Ситникова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотяркина (Ситникова) Анна Ивановна

Потяркина (Ситникова) Анна Ивановна

avatar

Место рождения

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
07.04.1885 ст.

Муж: Потяркин Иван (Иоан) Иоилевич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.12.1887

Дочь: Сверлова Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Потяркин Иван (Иоан) Иоилевич

Рождение ребёнка
14.04.1891

Дочь: Судавная Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Потяркин Иван (Иоан) Иоилевич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close