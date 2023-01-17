Потяркина (Ситникова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.04.1885 ст.
Рождение ребёнка
27.12.1887
Дочь: Сверлова Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Потяркин Иван (Иоан) Иоилевич
Рождение ребёнка
14.04.1891
Дочь: Судавная Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Потяркин Иван (Иоан) Иоилевич
Смерть
Неизвестно