Судавный Денис (Дионисий) Васильевич
Место рождения
Дата рождения10.10.1882 ст.
Дата смерти02.02.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Судавная Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Судавная Анастасия Денисовна
Мать ребёнка: Судавная Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
17.07.1921
Сын: Судавный Александр Денисович
Мать ребёнка: Судавная Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Судавный Мефодий Денисович
Мать ребёнка: Судавная Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Дородняя Антонина Денисовна
Мать ребёнка: Судавная Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.02.1942