Судавный Денис (Дионисий) Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Судавный Денис (Дионисий) Васильевич

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Место рождения

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

10.10.1882 ст.

Дата смерти

02.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Судавный Илья Денисович

Мать ребёнка: Судавная Евдокия Ивановна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Судавная Анастасия Денисовна

Мать ребёнка: Судавная Евдокия Ивановна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.07.1921

Сын: Судавный Александр Денисович

Мать ребёнка: Судавная Евдокия Ивановна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Судавный Мефодий Денисович

Мать ребёнка: Судавная Евдокия Ивановна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Дородняя Антонина Денисовна

Мать ребёнка: Судавная Евдокия Ивановна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Судавная Евдокия Ивановна

Смерть
02.02.1942
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
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