Пекко Александр Власович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853
Дата смерти14.01.1893 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: Пекко Влас Тимофеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1872 ст.
Жена: Пекко Васса Фёдоровна
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.06.1873 ст.
Сын: Пекко Тимофей Александрович
Мать ребёнка: Пекко Васса Фёдоровна
Рождение ребёнка
02.01.1875 ст.
Мать ребёнка: Пекко Васса Фёдоровна
Рождение ребёнка
17.09.1877 ст.
Дочь: Амелющенко (Пекко) Федора Александровна
Мать ребёнка: Пекко Васса Фёдоровна
Рождение ребёнка
13.09.1880 ст.
Дочь: Фильченко (Пекко) Софья Александровна
Мать ребёнка: Пекко Васса Фёдоровна
Рождение ребёнка
26.01.1885 ст.
Сын: Пекко Антон Александрович
Мать ребёнка: Пекко Васса Фёдоровна
Рождение ребёнка
11.07.1889 ст.
Сын: Пекко Василий Александрович
Мать ребёнка: Пекко Васса Фёдоровна
Рождение ребёнка
06.11.1891 ст.
Сын: Пекко Кузьма Александрович
Мать ребёнка: Пекко Васса Фёдоровна
Смерть
14.01.1893 ст.