Пекко Александр Власович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПекко Александр Власович

Пекко Александр Власович

Место рождения

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

14.01.1893 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Пекко Влас Тимофеевич

Мать: не указана

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
13.02.1872 ст.

Жена: Пекко Васса Фёдоровна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.06.1873 ст.

Сын: Пекко Тимофей Александрович

Мать ребёнка: Пекко Васса Фёдоровна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.01.1875 ст.

Сын: Пекко Пётр Александрович

Мать ребёнка: Пекко Васса Фёдоровна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.09.1877 ст.

Дочь: Амелющенко (Пекко) Федора Александровна

Мать ребёнка: Пекко Васса Фёдоровна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.09.1880 ст.

Дочь: Фильченко (Пекко) Софья Александровна

Мать ребёнка: Пекко Васса Фёдоровна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.01.1885 ст.

Сын: Пекко Антон Александрович

Мать ребёнка: Пекко Васса Фёдоровна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.07.1889 ст.

Сын: Пекко Василий Александрович

Мать ребёнка: Пекко Васса Фёдоровна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.11.1891 ст.

Сын: Пекко Кузьма Александрович

Мать ребёнка: Пекко Васса Фёдоровна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
14.01.1893 ст.
Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.