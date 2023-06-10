Пекко Антон Александрович
Место рождения
Дата рождения26.01.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1885 ст.
Отец: Пекко Александр Власович
Мать: Пекко Васса Фёдоровна
Бракосочетание
07.02.1910 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.11.1911 ст.
Сын: Пекко Иван Антонович
Мать ребёнка: Пекко (Киселёва) Татьяна Емельяновна
Смерть
Неизвестно