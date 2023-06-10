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Пекко Антон Александрович

Место рождения

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

26.01.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1885 ст.

Отец: Пекко Александр Власович

Мать: Пекко Васса Фёдоровна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
07.02.1910 ст.

Жена: Пекко (Киселёва) Татьяна Емельяновна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.11.1911 ст.

Сын: Пекко Иван Антонович

Мать ребёнка: Пекко (Киселёва) Татьяна Емельяновна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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