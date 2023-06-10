Пекко Васса Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1872 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.06.1873 ст.
Сын: Пекко Тимофей Александрович
Отец ребёнка: Пекко Александр Власович
Рождение ребёнка
02.01.1875 ст.
Отец ребёнка: Пекко Александр Власович
Рождение ребёнка
17.09.1877 ст.
Дочь: Амелющенко (Пекко) Федора Александровна
Отец ребёнка: Пекко Александр Власович
Рождение ребёнка
13.09.1880 ст.
Дочь: Фильченко (Пекко) Софья Александровна
Отец ребёнка: Пекко Александр Власович
Рождение ребёнка
26.01.1885 ст.
Сын: Пекко Антон Александрович
Отец ребёнка: Пекко Александр Власович
Рождение ребёнка
11.07.1889 ст.
Сын: Пекко Василий Александрович
Отец ребёнка: Пекко Александр Власович
Рождение ребёнка
06.11.1891 ст.
Сын: Пекко Кузьма Александрович
Отец ребёнка: Пекко Александр Власович
Смерть
Неизвестно