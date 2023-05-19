Фильченко (Пекко) Софья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фильченко (Пекко) Софья Александровна

Место рождения

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

13.09.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
02.02.1903 ст.

Муж: Фильченко Фома Александрович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
31.10.1906 ст.

Дочь: Фильченко Анастасия Фоминична

Отец ребёнка: Фильченко Фома Александрович

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.11.1914 ст.

Сын: Фильченко Виктор Фомич

Отец ребёнка: Фильченко Фома Александрович

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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