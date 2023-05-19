Фильченко (Пекко) Софья Александровна
Место рождения
Дата рождения13.09.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1903 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
31.10.1906 ст.
Дочь: Фильченко Анастасия Фоминична
Отец ребёнка: Фильченко Фома Александрович
Рождение ребёнка
11.11.1914 ст.
Отец ребёнка: Фильченко Фома Александрович
Смерть
Неизвестно