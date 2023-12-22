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Фильченко Фома Александрович

Место рождения

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

05.10.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1879 ст.

Отец: Фильченко Александр Филиппович

Мать: Фильченко Софья Тарасовна

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
02.02.1903 ст.

Жена: Фильченко Софья Александровна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
31.10.1906 ст.

Дочь: Фильченко Анастасия Фоминична

Мать ребёнка: Фильченко Софья Александровна

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.11.1914 ст.

Сын: Фильченко Виктор Фомич

Мать ребёнка: Фильченко Софья Александровна

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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