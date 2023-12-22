Фильченко Фома Александрович
Место рождения
Дата рождения05.10.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1879 ст.
Бракосочетание
02.02.1903 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
31.10.1906 ст.
Дочь: Фильченко Анастасия Фоминична
Мать ребёнка: Фильченко Софья Александровна
Рождение ребёнка
11.11.1914 ст.
Мать ребёнка: Фильченко Софья Александровна
Смерть
Неизвестно