Пекко (Киселёва) Татьяна Емельяновна
Место рождения
Дата рождения22.01.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1890 ст.
Бракосочетание
07.02.1910 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.11.1911 ст.
Сын: Пекко Иван Антонович
Отец ребёнка: Пекко Антон Александрович
Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно