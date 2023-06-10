Пекко (Киселёва) Татьяна Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пекко (Киселёва) Татьяна Емельяновна

Место рождения

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

22.01.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1890 ст.

Отец: Киселёв Емельян Григорьевич

Мать: Киселёва Мария Игнатьевна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
07.02.1910 ст.

Муж: Пекко Антон Александрович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.11.1911 ст.

Сын: Пекко Иван Антонович

Отец ребёнка: Пекко Антон Александрович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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