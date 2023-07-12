Киселёва Мария Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1888 ст.
Отец ребёнка: Киселёв Емельян Григорьевич
Рождение ребёнка
22.01.1890 ст.
Дочь: Пекко Татьяна Емельяновна
Отец ребёнка: Киселёв Емельян Григорьевич
Рождение ребёнка
02.08.1892 ст.
Дочь: Голубева Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Киселёв Емельян Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно