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Киселёва Мария Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1888 ст.

Сын: Киселёв Яков Емельянович

Отец ребёнка: Киселёв Емельян Григорьевич

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.01.1890 ст.

Дочь: Пекко Татьяна Емельяновна

Отец ребёнка: Киселёв Емельян Григорьевич

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.08.1892 ст.

Дочь: Голубева Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Киселёв Емельян Григорьевич

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселёв Емельян Григорьевич

Смерть
Неизвестно