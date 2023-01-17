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Петряшов Михаил Николаевич

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Место рождения

Клюкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

01.09.1914 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1914 ст.

Отец: Петряшов Николай Дмитриевич

Мать: Петряшева Наталья Адрианова

Клюкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ГАВО, ф. 456, оп. 56, д. 114, л. 298 об-299
Рождение ребёнка
25.05.1953

Сын: Петряшов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Петряшова Клавдия Захаровна

Терехино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петряшова Клавдия Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толстикова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Петряшова Клавдия Захаровна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кованская Елена Михайловна

Мать ребёнка: Петряшова Клавдия Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петряшов Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Петряшова Клавдия Захаровна

Смерть
Неизвестно
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