Петряшов Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.09.1914 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1914 ст.
ГАВО, ф. 456, оп. 56, д. 114, л. 298 об-299
Рождение ребёнка
25.05.1953
Сын: Петряшов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Петряшова Клавдия Захаровна
Терехино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толстикова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Петряшова Клавдия Захаровна
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кованская Елена Михайловна
Мать ребёнка: Петряшова Клавдия Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Петряшова Клавдия Захаровна
Смерть
Неизвестно