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Петряшов Николай Дмитриевич

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Место рождения

Клюкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

20.11.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1880 ст.

Отец: Петряшев Дмитрий Антонов

Мать: Петряшева Агафия Степанова

Клюкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ГАВО ф. 496, оп. 14 д. 182, л. 260об-261
Рождение ребёнка
01.09.1914 ст.

Сын: Петряшов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Петряшева Наталья Адрианова

Клюкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ГАВО, ф. 456, оп. 56, д. 114, л. 298 об-299
Попал в плен (военное)
06.08.1915 ст.
Новогеоргиевск. РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (пленные), я. 7183-П, л. 1468 Новогеоргиевск, дата не указана: РГВИА, Российский Государственный Военно-исторический архив,... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петряшева Наталья Адрианова

Военная служба
Неизвестно
Ефрейтор 114 артиллерийского полка РГВИА, Российский Государственный Военно-исторический архив, я. 7183-П, л. 1469
Смерть
Неизвестно
Кобыльск, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
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