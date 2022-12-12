Петряшева Наталья Адрианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петряшева Наталья Адрианова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
01.09.1914 ст.
Клюкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ГАВО, ф. 456, оп. 56, д. 114, л. 298 об-299
Рождение ребёнка
01.09.1914 ст.

Сын: Петряшов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Петряшов Николай Дмитриевич

Клюкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ГАВО, ф. 456, оп. 56, д. 114, л. 298 об-299
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петряшов Николай Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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