Петряшева Наталья Адрианова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
01.09.1914 ст.
ГАВО, ф. 456, оп. 56, д. 114, л. 298 об-299
Рождение ребёнка
01.09.1914 ст.
Сын: Петряшов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Петряшов Николай Дмитриевич
ГАВО, ф. 456, оп. 56, д. 114, л. 298 об-299
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно