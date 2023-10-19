Савёлова (Венюкова) Елизавета Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Норова Мария Павловна Павловна
Отец ребёнка: Савёлов Павел Петрович
Рождение ребёнка
12.04.1823
Отец ребёнка: Савёлов Павел Петрович
Рождение ребёнка
29.04.1825
Дочь: Загоскина Александра Павловна
Отец ребёнка: Савёлов Павел Петрович
Рождение ребёнка
01.10.1826
Отец ребёнка: Савёлов Павел Петрович
Можайск, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
02.08.1830
Сын: Савелов Константин Павлович
Отец ребёнка: Савёлов Павел Петрович
Рождение ребёнка
20.10.1833
Дочь: Ульянина Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Савёлов Павел Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миклашевская Анна Павловна
Отец ребёнка: Савёлов Павел Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульянина Надежда Павловна Павловна
Отец ребёнка: Савёлов Павел Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1880