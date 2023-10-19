Савёлова (Венюкова) Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавёлова (Венюкова) Елизавета Михайловна

Савёлова (Венюкова) Елизавета Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

1880

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Норова Мария Павловна Павловна

Отец ребёнка: Савёлов Павел Петрович

Рождение ребёнка
12.04.1823

Сын: Савелов Николай Павлович

Отец ребёнка: Савёлов Павел Петрович

Рождение ребёнка
29.04.1825

Дочь: Загоскина Александра Павловна

Отец ребёнка: Савёлов Павел Петрович

Рождение ребёнка
01.10.1826

Сын: Савелов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Савёлов Павел Петрович

Можайск, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
02.08.1830

Сын: Савелов Константин Павлович

Отец ребёнка: Савёлов Павел Петрович

Рождение ребёнка
20.10.1833

Дочь: Ульянина Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Савёлов Павел Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миклашевская Анна Павловна

Отец ребёнка: Савёлов Павел Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульянина Надежда Павловна Павловна

Отец ребёнка: Савёлов Павел Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1880
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close