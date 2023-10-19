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Савелов Николай Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1823

Дата смерти

04.07.1895

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1823

Отец: Савёлов Павел Петрович

Мать: Савёлова Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
04.12.1850

Сын: Савелов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Савелова Елизаыета Михйловна Михайловна

Рождение ребёнка
21.01.1854

Сын: Савелов Павел Николаевич

Мать ребёнка: Савелова Елизаыета Михйловна Михайловна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Штальборн Мария Николаевна

Мать ребёнка: Савелова Елизаыета Михйловна Михайловна

Бракосочетание
03.02.1860

Жена: Савелов Юлия Арсеньевна Арсеньевна

Работа или профессия
Неизвестно
Участковый мировой судья Егорьевского уезда Рязанской губернии
Смерть
04.07.1895
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