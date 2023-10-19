Савелов Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1823
Дата смерти04.07.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1823
Рождение ребёнка
04.12.1850
Сын: Савелов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Савелова Елизаыета Михйловна Михайловна
Рождение ребёнка
21.01.1854
Мать ребёнка: Савелова Елизаыета Михйловна Михайловна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Штальборн Мария Николаевна
Мать ребёнка: Савелова Елизаыета Михйловна Михайловна
Бракосочетание
03.02.1860
Работа или профессия
Неизвестно
Участковый мировой судья Егорьевского уезда Рязанской губернии
Смерть
04.07.1895