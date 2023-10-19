Савелова (Загряжская) Елизаыета Михйловна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавелова (Загряжская) Елизаыета Михйловна Михайловна

Савелова (Загряжская) Елизаыета Михйловна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

1855

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1850

Сын: Савелов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Савелов Николай Павлович

Рождение ребёнка
21.01.1854

Сын: Савелов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Савелов Николай Павлович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Штальборн Мария Николаевна

Отец ребёнка: Савелов Николай Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1855
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