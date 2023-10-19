Савелова (Загряжская) Елизаыета Михйловна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.12.1850
Сын: Савелов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Савелов Николай Павлович
Рождение ребёнка
21.01.1854
Отец ребёнка: Савелов Николай Павлович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Штальборн Мария Николаевна
Отец ребёнка: Савелов Николай Павлович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1855