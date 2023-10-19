Ульянина (Савелова) Надежда Павловна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Ульянин Алексей Александрович Александрович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Ульянин Алексей Александрович Александрович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Ульянин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Ульянин Алексей Александрович Александрович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.08.1850
Сын: Ульянин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Ульянин Алексей Александрович Александрович
Рождение ребёнка
08.06.1855
Отец ребёнка: Ульянин Алексей Александрович Александрович
Старая Ситня, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Ульянин Алексей Александрович Александрович
Работа или профессия
Неизвестно