Ульянина (Савелова) Надежда Павловна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульянина (Савелова) Надежда Павловна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савёлов Павел Петрович

Мать: Савёлова Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Ульянин Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Ульянин Алексей Александрович Александрович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Ульянин Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Ульянин Алексей Александрович Александрович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Ульянин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Ульянин Алексей Александрович Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.08.1850

Сын: Ульянин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Ульянин Алексей Александрович Александрович

Рождение ребёнка
08.06.1855

Сын: Ульянин Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Ульянин Алексей Александрович Александрович

Старая Ситня, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Ульянин Алексей Александрович Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
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