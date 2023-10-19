Ульянин Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1850
Дата смерти29.05.1907
ПолМужской
Отец
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1850
Бракосочетание
1874
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-майор
Смерть
29.05.1907
Ashgabat, Ashgabat Turkmenistan
Ashgabat, Ashgabat Turkmenistan
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург