Ульянин Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульянин Николай Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1850

Дата смерти

29.05.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1850

Отец: Ульянин Алексей Александрович Александрович

Мать: Ульянина Надежда Павловна Павловна

Бракосочетание
1874

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
генерал-майор
Смерть
29.05.1907
Ashgabat, Ashgabat Turkmenistan
Ashgabat, Ashgabat Turkmenistan
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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