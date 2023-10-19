Ульянина (Савёлова) Елизавета Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульянина (Савёлова) Елизавета Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1833

Дата смерти

16.11.1871

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1833

Отец: Савёлов Павел Петрович

Мать: Савёлова Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
13.03.1861

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Бубрих Петр Федорович

Рождение ребёнка
12.09.1871

Сын: Ульянин Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Ульянин Алексей Александрович Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.11.1871
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