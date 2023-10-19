Ульянина (Савёлова) Елизавета Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1833
Дата смерти16.11.1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1833
Рождение ребёнка
13.03.1861
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Бубрих Петр Федорович
Рождение ребёнка
12.09.1871
Сын: Ульянин Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Ульянин Алексей Александрович Александрович
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.11.1871