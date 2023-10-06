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Драке Людвиг Людвигович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1842

Дата смерти

11.07.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1842

Отец: Драке Людвиг Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1874

Сын: Драке Владимир Людвигович

Мать ребёнка: Драке Мария Владимировна

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
25.06.1877

Сын: Драке Александр Людвигович

Мать ребёнка: Драке Мария Владимировна

Ломоносов, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
24.10.1879

Сын: Драке Виктор Людвигович

Мать ребёнка: Драке Мария Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Драке Мария Владимировна

Работа или профессия
Неизвестно
педагог и военный писатель
Смерть
11.07.1916
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