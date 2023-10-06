Драке Людвиг Людвигович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1842
Дата смерти11.07.1916
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1842
Отец: Драке Людвиг Иванович
Рождение ребёнка
08.09.1874
Сын: Драке Владимир Людвигович
Мать ребёнка: Драке Мария Владимировна
Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
25.06.1877
Сын: Драке Александр Людвигович
Мать ребёнка: Драке Мария Владимировна
Ломоносов, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
24.10.1879
Мать ребёнка: Драке Мария Владимировна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Драке Мария Владимировна
Работа или профессия
Неизвестно
педагог и военный писатель
Смерть
11.07.1916