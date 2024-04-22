Драке Владимир Людвигович
Место рождения
Дата рождения08.09.1874
Дата смерти15.10.1933
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1874
Отец: Драке Людвиг Людвигович
Мать: Драке Мария Владимировна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Драке Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Драке Татьяна Афиногеновна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Драке Татьяна Афиногеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.10.1933
Таллин, Эстонская ССР