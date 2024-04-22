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Драке Владимир Людвигович

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Место рождения

Вильнюс, Литовская ССР

Дата рождения

08.09.1874

Дата смерти

15.10.1933

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1874

Отец: Драке Людвиг Людвигович

Мать: Драке Мария Владимировна

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
1909

Сын: Драке Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Драке Татьяна Афиногеновна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Драке Татьяна Афиногеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Драке Татьяна Афиногеновна

Смерть
15.10.1933
Таллин, Эстонская ССР
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